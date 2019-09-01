خبير: الذكاء الاصطناعي ثورة اقتصادية وعلمية ستغير حياة البشر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحمد الزايدي - الطائف

فيما صدر أمر ملكي بإنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والتي تهدف لتعزيز مسيرة الابتكار والتحول الرقمي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتطوير كفاءة الأداء الحكومي والخاص، كما تساهم في تعزيز مستويات الأداء والإنتاجية ودعم اتخاذ القرار في القطاعات كافة وتقديم خدمات للمواطنين أكثر ابتكارا، إضافة إلى تحفيز ريادة الأعمال ودعم الشباب، أوضح محضر الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي ورؤية الحاسب في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، ومؤسس منصة فهم للذكاء الاصطناعي، المهندس عبدالله حمدي لـ»مكة»، أن الذكاء الاصطناعي هو مجموعة برمجيات وليس جهازا كهربائيا، ويهدف لتصميم آلة قادرة على تحقيق هدف معين بطريقة مشابهة للبشر (أو تتعدى قدرة البشر)، غالبا عبارة عن خوارزميات (برمجيات معينة) تعمل على كمبيوتر أو مجموعة كمبيوترات، فهو ليس جهازا كهربائيا بديلا للدماغ البشري.

قدرات مختلفة

وقال إنه يتشكل من مجموعة أهداف وقدرات مختلفة، حيث يشمل القدرة على التعلم، وعلى تنظيم العلوم وفهمها، والقدرة على تحليل اللغة، وفهم الصوت، وتحليل الصور والفيديو، إضافة إلى حل المشاكل، والإبداع، والتعامل العاطفي والمجتمعي، وتحريك الروبوتات (ليس جزءا أساسيا من الذكاء الاصطناعي رغم أن بعض الناس يعتقدون أنه هو الذكاء الاصطناعي)، الذكاء العام ويشمل جميع ما سبق.

وأشار المهندس عبدالله حمدي إلى أن معضلة الذكاء الاصطناعي قديمة ومعقدة ولها تفصيلات كثيرة، ويوجد اختلاف بين العلماء على ما الذي يدخل من ضمن الذكاء الاصطناعي، واختلاف على الطرق التي ينبغي اتباعها من أجل الوصول للهدف، مضيفا أنه كان هناك تفاؤل كبير قبل 70عاما بأنه خلال 20 سنة سيتم حل معضلة الذكاء الاصطناعي! حتى الآن نحن بعيدون جدا عن حله بالكامل. هناك معتقد عند فئة كبيرة من العلماء في المجال ترى بأنه يمكن حل كل الذكاء الاصطناعي فقط بتوصيل شبكة كبيرة من التوصيلات الحسابية وتدريبها على كمية كبيرة جدا من البيانات، وهذا التوجه تتتبناه شركات مثل قوقل.

Advertisements

تطبيقات مهولة

وتابع «هناك تطبيقات مهولة، لم نر منها بعد إلا القليل حيث ساهم البحث فيها بشكل كبير في تطوير أدوات مفيدة مثل تعلم الآلة، والتي بدورها ساهمت في تطبيقات الطب والاقتصاد (التطبيقات للأدوات وليس للذكاء الاصطناعي بحد ذاته). وتطبيقات الذكاء الاصطناعي كبيرة وستغير حياة البشر بشكل كبير، لم نر منها في تعاملاتنا اليومية إلا القليل»، مبينا أن تطبيقات قوقل معظمها تستخدم نوعا أو آخر من الذكاء الاصطناعي، الايفون الجديد يستخدمه للتعرف على الوجه، أمازون تستخدمه لبيع منتجات ملائمة، وبرامج التنبؤ بأسعار الأسهم.

وأبان أن القيادة الذاتية للسيارات والقدرة على الكشف المبكر على أمراض السرطان تعتبر من أهم التطبيقات الحالية التي يتم تطويرها. تقريبا كل مجال في حياتنا اليومية سيدخله الذكاء الاصطناعي بشكل أو بآخر لزيادة الفعالية أو لتقليل التكلفة أو لاستبدال الجانب البشري بالأتمتة.

وأضاف حمدي «على الرغم من أن العلوم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لم تتطور بشكل جذري خلال العقد الأخير إلا أن المجال عاد للسطح بشكل قوي. ما الذي حدث في الآونة الأخيرة إذا؟ الوفرة المهولة للبيانات، والتطور الكبير في القدرة الحوسبية ورخصها، كل ذلك ساهم في قدرة الخوارزميات القديمة (من الثمانينات والتسعينات) على العمل بشكل ممتاز حاليا وتجاوز الطرق البرمجية المعروفة في كثير من المهام البشرية».

من أهداف الذكاء الاصطناعي: