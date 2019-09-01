فيصل بن بندر: تحويل هيئة تطوير الرياض إلى هيئة ملكية سيصل بها إلى مكانة عالمية رائدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل رفع أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتحويل (هيئة تطوير مدينة الرياض) إلى هيئة ملكية باسم (الهيئة الملكية لمدينة الرياض).

وقال في برقية رفعها لخادم الحرمين الشريفين: أتشرف بالتقدم إلى مقامكم السامي الكريم، نيابة عن أهالي مدينة الرياض ومنطقة الرياض، ببالغ الشكر والامتنان بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتحويل (هيئة تطوير مدينة الرياض) إلى هيئة ملكية باسم (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)، يكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وتنقل إليها جميع المهمات المتعلقة بالمشروعات الوطنية الكبرى بالرياض من «لجنة المشروعات الوطنية الكبرى».

وقال أمير الرياض في برقية رفعها لولي العهد «يطيب لي أن أقدم خالص الشكر والامتنان لسموكم الكريم، نيابة عن أهالي مدينة الرياض ومنطقة الرياض، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتحويل (هيئة تطوير مدينة الرياض) إلى هيئة ملكية باسم (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)، يكون لها مجلس إدارة برئاسة سموكم الكريم، وتنقل إليها جميع المهمات المتعلقة بالمشروعات الوطنية الكبرى بالرياض من «لجنة المشروعات الوطنية الكبرى».

وأضاف «يسرنا أن نشير إلى أن هذا الأمر الملكي الكريم الذي يعد امتدادا للرعاية الكريمة والدعم السخي من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمدينة الرياض، يجسد الرؤية السديدة والنظرة الثاقبة لسموكم الكريم، للارتقاء بالمنطقة والوصول بها إلى المكانة العالمية الرائدة التي تستحقها بما ينسجم مع أهداف رؤية 2030، سائلا المولى القدير أن ييسر لهذه الهيئة إنجاز المهام التي أنيطت بها على أكمل وجه، وأن يكتب في أعمالها الخير والمنفعة للوطن، وأن يحفظ هذه البلاد المباركة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ويديم عليها نعمه الظاهرة والباطنة».