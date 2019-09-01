موهبة تنهي تدريب 70 طالبا للقبول في أمريكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنهت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» تدريب 70 طالبا على برنامج التميز للقبول بالجامعات الأمريكية وخوض اختبار SAT لأربع مرات متتالية، والذي يعد الاختبار الرئيس للالتحاق بجامعات الولايات المتحدة الأمريكية.

وأطلقت المؤسسة برنامج التميز الذي استمر 7 أيام، لطلاب المرحلة الثانوية بالتعاون مع شركة استشارية أمريكية مختصة لتدريب الطلاب على أساسيات التقدم والقبول بجامعات أمريكا.

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وشهد الطلاب المنتسبون للبرنامج تدريبا متعددا على كتابة السيرة الذاتية، وطريقة تعبئة نماذج القبول، وإعداد ملفات خاصة بالأعمال التطوعية والأنشطة اللامنهجية التي أنجزها الطالب أثناء فترة دراسته في التعليم العام، لا سيما وأنها من أبرز اشتراطات القبول بالولايات المتحدة.

وعلى هامش ورشة العمل عقدت هيئة الفضاء السعودية لقاء مع الطلاب، واستعرضت التخصصات التي تحتاج إليها الهيئة، والتعريف بمفهوم الفضاء وتخصصاته الأربعة.

ويمنح البرنامج الطلاب 5 جلسات استشارية مع مختصين لتدريب المنتسبين على إجراءات التقديم بالجامعات على مدار العام، علاوة على دعم الطالب في التقديم على 3 جامعات أمريكية في مجال تخصصه، ومنحه بعثة «موهبة» في حال حصوله على قبول غير مشروط من الجامعات الأمريكية.

يذكر أن برنامج التميز انطلق قبل 5 أعوام، واستهدف 232 طالبا وطالبة جرى قبول عدد منهم في جامعة هارفارد الأشهر عالميا.