بهجة العلم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبلت مدارس التعليم العام في المملكة أمس نحو 6 ملايين طالب وطالبة عادوا إلى مقاعدهم في أجواء مهيأة بعد تمتعهم بالإجازة الصيفية، فيما حضر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ الطابور الصباحي مع أبنائه الطلاب في ابتدائية الملقا بمدينة الرياض، وردد معهم النشيد الوطني «للمجد والعلياء»، واطمأن على التجهيزات المقدمة لهم كافة وبادلهم التحايا وابتسامة الأمل والتفاؤل عند دخولهم للفصول الدراسية.

من جهة أخرى تفقد مدير تعليم الرياض حمد الوهيبي عددا من المدارس وزار متوسطة هشام بن عمار لتحفيظ القرآن الكريم للوقوف على سير العملية التعليمية في المدرسة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، حيث انتظم نحو مليون طالب وطالبة تابعين لإدارة تعليم الرياض في 4700 مدرسة إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد وسط منظومة متكاملة من التجهيزات والاستعدادات التي وفرتها الإدارة لانطلاقة مثلى للعام الدراسي.

وفي حين أعلنت وزارة التعليم كامل استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات، بما يضمن عاما دراسيا مكتمل التجهيزات، أشارت إحصاءات التعليم التي أتت متزامنة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد إلى تأمين التجهيزات المدرسية كافة وفق المخصصات المالية في ميزانيتها للعام المالي 2019م، انطلاقا من تجهيز غرف المعلمين والمعلمات والمختبرات المدرسية والمكاتب الإدارية وتجهيز غرف مصادر التعلم في جميع مدارس المملكة مشتملة على تأمين مختبرات افتراضية الكترونية لكل طالب في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في مادة العلوم، ولكل طالب في المرحلة الثانوية لمادتي الفيزياء والكيمياء.

وحققت الوزارة وقتا قياسيا في إنجاز طباعة وترحيل 147 مليون كتاب مدرسي لمدارس المملكة والمدارس في الخارج للتعليم العام وأنظمة التعليم الأخرى بنسبة 100% للطباعة والترحيل، بعد خضوعها للتدقيق والمراجعة، وفق إجراءات تضمنت المراجعة العلمية والتربوية للكتب، وتعزيز الربط برؤية 2030 ومضامينها والمشروعات الكبرى التي تشهدها المملكة، والتدقيق اللغوي، إضافة إلى مراجعة وتعديل الصور والرسومات، والمراجعة والاعتماد من لجان عدة، وتوزيعها على المدارس قبل وصول الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة.

وأنجزت الوزارة حركة النقل الداخلي والخارجي لجميع المتقدمين للحركة بنسبة 100% وتوزيعهم على أماكن الاحتياج قبل بداية العام الدراسي، حيث وزع 10,028 معلما ومعلمة على إدارات التعليم، وتخصيص 40% من إجمالي المعلمين الجدد لمدارس الحد الجنوبي.

واهتم التعليم بتأهيل المعلمين وتدريبهم وفق البرامج المعدة لذلك للإسهام في تجويد وتطوير آداء المعلم داخل الصف الدراسي، منهية تدريب 190 ألف معلم ومعلمة خلال فترة الصيف، إضافة إلى الانتهاء من تدريب 10,080 معلما ومعلمة عينوا أخيرا.

وعالجت التعليم كثافة أعداد المدارس الصغيرة لتقليل الهدر وتحقيق عائد أكبر من الموارد المادية والبشرية، حيث ضمت 500 مدرسة من مدارس المراكز، و37 من مدارس المدن، وتأمين النقل المدرسي لجميع طلاب المدارس التي انطبقت عليها الضوابط المنظمة لعملية ضم المدارس.

وفي مدارس منطقة المدينة المنورة استهل 300 ألف طالب وطالبة أمس عامهم الدراسي الجديد وسط منظومة تعليمية متكاملة من الاستعدادات التي اشتملت على عدد من الفعاليات الإرشادية والتثقيفية لإعداد الطلاب والطالبات.

فيما انتظم 280 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية في 1300 مدرسة للبنين والبنات التابعة لتعليم منطقة عسير وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات في المدارس.

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من أعمال وتجهيزات وزارة التعليم

650 مدرسة بالحد الجنوبي (النطاق الأحمر)

53 ألف طالب وطالبة تستقبلهم

3,313 فصلا دراسيا في رياض الأطفال لاستيعاب 83 ألف طالب وطالبة

تجهيز 3,483 فصلا بمدارس الطفولة المبكرة لاستيعاب 80 ألف طالب وطالبة

72 % تغطية نسبة الأطفال من قائمة الانتظار للعام الحالي

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20 % نسبة الالتحاق الكلية في رياض الأطفال للعام الدراسي الحالي

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2,080 مليار ريال وفر في التكلفة الكلية للمباني