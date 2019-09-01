تخريج دفعة ثانية من القيادات الشابة للتواصل العالمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ينظم مشروع سلام للتواصل الحضاري اليوم، حفل تخريج الدفعة الثانية من القيادات الشابة للتواصل العالمي في مقر مركز المؤتمرات بوكالة الأنباء السعودية «واس» بالرياض، بحضور عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية والمهتمين بموضوع الصورة الذهنية والتواصل الحضاري.

وأوضح المدير التنفيذي للمشروع الدكتور فهد السلطان، أن الدفعة الثانية من القيادات 60 شابا وشابة استوفوا معايير البرنامج واختيروا من بين 1200 متقدم ومتقدمة، وجرى تأهيلهم عبر دورات متتابعة استمرت لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، تضمنت التعرف على كفايات الحوار والتواصل، وكفايات الظهور والتعامل مع وسائل الإعلام الدولي، وكفايات الإقناع والتأثير والتعامل مع المختلف ثقافيا، وقواعد الاتيكيت والبروتوكول الدولي.

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وقال:» إن الدورات التدريبية التي قدمت للمشاركين والمشاركات ركزت على التطورات التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات تبعا لرؤية 2030، وعلى المنجزات الوطنية الكبرى التي تتحقق، وأولها المنجزات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والعلمية والتعليمية، كما تتيح المعلومات والمهارات المتنوعة التي اكتسبها الشباب والشابات لهم فرصا مميزة في المشاركات الخارجية، وتمثيل بلادهم بشكل مشرف».

وأضاف أن البرنامج عقد ورش عمل، وحلقات نقاش تناولت عددا من الموضوعات بهدف الاطلاع على مؤشرات الصورة الذهنية للمملكة، وأهم المنظمات الدولية ومراكز الأبحاث الأكثر تناولا لقضايا المملكة، فضلا عن تسليط الضوء على رؤية 2030، ودور مؤسسات المجتمع المدني، والمنصات الإعلامية المؤثرة في بناء الصورة الذهنية عن المملكة، إضافة إلى عرض تجارب وخبرات شبابية في التواصل العالمي، وإجراء زيارات ميدانية.

المشاركون تعرفوا على: