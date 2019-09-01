السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة تطلق جامعة أم القرى اليوم ملتقى «انطلاقة واثقة» الذي أعدته الجامعة ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، ليكون بوابة للطلاب المستجدين البالغ عددهم 13,201 طالب وطالبة مع بداية العام الدراسي الجديد 1441 للتعرف على الخدمات الجامعية وعلى حقوقهم وواجباتهم.وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور عمر سنبل أن عدد الطلاب المستجدين في الجامعة للعام الدراسي الجديد 7200 طالب من 19 كلية، فيما بلغ عدد الطالبات 6001 طالبة من 18 كلية، وسيجري استقبالهم في الملتقى على مدى ثلاثة أيام تبدأ من اليوم وتنتهي الأربعاء، بحيث خصصت الفترة الصباحية للطلاب والمسائية للطالبات.



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كانت هذه تفاصيل خبر ملتقى لاستقبال الطلاب المستجدين بأم القرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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