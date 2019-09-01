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شدد محافظ الداير، نايف بن ناصر بن لبدة، على ضرورة متابعة المشروعات؛ لضمان إنجازها واستفادة المواطن منها، جاء ذلك خلال اجتماعه بأعضاء المجلس المحلي، بالمحافظة ومسؤولي الطرق وصيانتها، والشركة المسؤولة عن صيانة الطرق الترابية بالمحافظة.
ووجّه "ابن لبدة"، لجنة متابعة المشروعات بالمحافظة بالمتابعة الدورية للمشروعات، ورفع تقارير مستمرة عمّا تم إنجازه، وعن واقع المشروعات، من خلال الوقوف الميداني، مشيرًا إلى أنه لا تهاون في ضرورة تنفيذ المشروعات الخدمية، وخصوصًا الطرق كونها الشريان الأساس للأهالي.
ووقف محافظ الداير، مع مسؤولي الطرق ميدانيًا على قرية "فحجلة" بمحافظة الداير، وناقش ضرورة فتح طريق ينهي معاناة الأهالي مع الأمطار، بعيدًا عن مجرى السيول، ووجّه برسم مسار يخدم الأهالي، والبدء بتنفيذه بشكل عاجل.
وأوضح أن هذه المتابعة تأتي تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، ونائبه حفظهم الله، والتي تؤكد ضرورة تحقيق كامل الخدمات والرفاهية للمواطن.
01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441 09:50 PM
وقف ميدانيًا ووجه بمتابعة مشروعات المحافظة ورفع تقارير دورية"ابن لبدة": لا تهاون في تنفيذ مشروعات "الداير" الخدمية.. والطرق أهمها
شدد محافظ الداير، نايف بن ناصر بن لبدة، على ضرورة متابعة المشروعات؛ لضمان إنجازها واستفادة المواطن منها، جاء ذلك خلال اجتماعه بأعضاء المجلس المحلي، بالمحافظة ومسؤولي الطرق وصيانتها، والشركة المسؤولة عن صيانة الطرق الترابية بالمحافظة.
ووجّه "ابن لبدة"، لجنة متابعة المشروعات بالمحافظة بالمتابعة الدورية للمشروعات، ورفع تقارير مستمرة عمّا تم إنجازه، وعن واقع المشروعات، من خلال الوقوف الميداني، مشيرًا إلى أنه لا تهاون في ضرورة تنفيذ المشروعات الخدمية، وخصوصًا الطرق كونها الشريان الأساس للأهالي.
ووقف محافظ الداير، مع مسؤولي الطرق ميدانيًا على قرية "فحجلة" بمحافظة الداير، وناقش ضرورة فتح طريق ينهي معاناة الأهالي مع الأمطار، بعيدًا عن مجرى السيول، ووجّه برسم مسار يخدم الأهالي، والبدء بتنفيذه بشكل عاجل.
وأوضح أن هذه المتابعة تأتي تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، ونائبه حفظهم الله، والتي تؤكد ضرورة تحقيق كامل الخدمات والرفاهية للمواطن.
، "ابن لبدة": لا تهاون في تنفيذ مشروعات "الداير" الخدمية.. والطرق أهمها ،
المصدر : الخليج 365
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