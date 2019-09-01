، "بلدي مكة" عن سوء نظافة شارع بـ"الشوقية": قصور في عمل الشركات ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الروقي": بعض عمال النظافة منشغلون بالتسول

على غرار مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه امتعاض مواطن من سوء نظافة أحد الشوارع الداخلية بحي "الشوقية" بمكة المكرمة؛ أكد نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة فهد الروقي، أن ذلك يعود إلى قصور في عمل شركات النظافة، متمنياً من وزير الشؤون البلدية والقروية وضع لجنة لتطبيق عقود النظافة.

واتهم نائب "بلدي مكة"، الشركات بعدم تطبيق اشتراطات العقود، متهماً في الوقت نفسه بعض عمال النظافة بالانشغال بالتسول؛ على حد وصفه.

وتداول مواطنون مقطع فيديو يظهر فيه تذمر مواطن من انتشار القاذورات في أحد الشوارع الداخلية بحي "الشوقية" بمكة المكرمة، وبالقرب من أحد المساجد، مطالباً المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة بالنظافة والاهتمام بالشارع.