، محافظ الخرج يدشن مدارس مرحلة الطفولة المبكرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "العتيبي": تجهيز 16 مدرسة وعدد المسجلين 700 طالب

دشن محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي صباح اليوم الأحد مدارس مرحلة الطفولة المبكرة بتعليم الخرج، وذلك بمقر المدرسة الابتدائية الثامنة والثلاثين، بحضور مدير التعليم الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي، ومساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية علي آل رشيد ومدير الإعلام والاتصال عبدالله القرني ومدير شؤون المباني المهندس لاحق العتيبي، ورئيس قسم الصحة المدرسية عبدالله الطليان.

وفور وصول المحافظ لمقر المدرسة الابتدائية الثامنة والثلاثين، قام بجولة على الفصول الدراسية واطلع على ما تحتويه من وسائل تعليمية حديثة وتجهيزات فنية التي كانت في كامل جاهزيتها مع بداية أول يوم في العام الدراسي الجديد، ثم اتجه الحضور الكريم إلى مقر الحفل الخطابي الذي تخلله أوبريت وطني قدمته طالبات المدرسة بعنوان "ما أحلى الوطن".

ومن جانب آخر، قدم مدير التعليم الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي شكره لمحافظ الخرج على حضوره وتشريفه تدشين مشروع مدارس مرحلة الطفولة المبكرة.

وأكد "العتيبي" في حديثه لـ"الخليج 365" عقب نهاية الحفل، أن إدارة تعليم الخرج قامت بتجهيز 16 مدرسة في الخرج والدلم لمشروع مدارس مرحلة الطفولة المبكرة، بعدد فصول تجاوزت الـ 60 فصلاً في رياض الأطفال و30 فصلاً مجهزًا للصفوف الأولية، وبلغ عدد الطلاب المسجلين فيها أكثر من 700 طالب، كما قامت الإدارة بتجهيز 20 دورة مياه لأطفال مدارس الطفولة المبكرة.

وأضاف: وهذا الجهد الكبير الذي بدأ العمل فيه منذ 6 أشهر ماضية وهو يمثّل نتاجًا لجهود سابقة من إعادة تهيئة وتأهيل المدارس، سعى فيها جميع العاملين في منظومة التعليم في محافظة الخرج سواء على مدارس مرحلة الطفولة المبكرة أو على مستوى جميع المدارس بنين وبنات وهذا نابع من تحمّلهم المسؤولية وإخلاصهم وعملهم الجاد، فنحن جميعًا مجندون لخدمة هذا الوطن.

وأردف: أن اهتمام وزارة التعليم في الطفولة يأتي من اهتمام قيادتنا الرشيدة وبلادنا في دعمها للتعليم كونه الركيزة الأساسية لبناء المجتمع وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

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