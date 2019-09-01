، "فيفا" يكشف أسماء المرشحين لجوائزه.. غدًا ،

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محمد بن مسعود - الدمام - د ب أ - زيوريخ: يكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" غدًا الاثنين عن القوائم النهائية بأسماء المرشحين في ثمانٍ من الجوائز الـ11 المقرر تقديمها في حفل جوائز الفيفا (جوائز الأفضل) المقرر بمدينة ميلانو الإيطالي في 23 سبتمبر الجاري.
ويكشف الفيفا عن القائمة النهائية للمرشحين لأفضل لاعب ولاعبة ومدرب ومدرب كرة نسائية بناء على التصويت الذي جرى في الفترة الماضية بمشاركة قادة ومدربي المنتخبات المختلفة من كل أنحاء العالم، وعدد من الإعلاميين المختارين من قِبل الفيفا، وكذلك تصويت الجماهير.
وتضم القائمة النهائية للمرشحين في كل جائزة أبرز ثلاثة أسماء طبقًا لهذا التصويت.
كما سيكشف الفيفا غدًا عن القوائم النهائية لكل من جوائز أفضل حارس مرمى وأفضل حارسة مرمى، إضافة لجائزة بوشكاش لأفضل هدف، وجائزة المشجع المثالي.
"فيفا" يكشف أسماء المرشحين لجوائزه.. غدًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-01
د ب أ - زيوريخ: يكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" غدًا الاثنين عن القوائم النهائية بأسماء المرشحين في ثمانٍ من الجوائز الـ11 المقرر تقديمها في حفل جوائز الفيفا (جوائز الأفضل) المقرر بمدينة ميلانو الإيطالي في 23 سبتمبر الجاري.
ويكشف الفيفا عن القائمة النهائية للمرشحين لأفضل لاعب ولاعبة ومدرب ومدرب كرة نسائية بناء على التصويت الذي جرى في الفترة الماضية بمشاركة قادة ومدربي المنتخبات المختلفة من كل أنحاء العالم، وعدد من الإعلاميين المختارين من قِبل الفيفا، وكذلك تصويت الجماهير.
وتضم القائمة النهائية للمرشحين في كل جائزة أبرز ثلاثة أسماء طبقًا لهذا التصويت.
كما سيكشف الفيفا غدًا عن القوائم النهائية لكل من جوائز أفضل حارس مرمى وأفضل حارسة مرمى، إضافة لجائزة بوشكاش لأفضل هدف، وجائزة المشجع المثالي.
01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
09:22 PM
د ب أ - زيوريخ: يكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" غدًا الاثنين عن القوائم النهائية بأسماء المرشحين في ثمانٍ من الجوائز الـ11 المقرر تقديمها في حفل جوائز الفيفا (جوائز الأفضل) المقرر بمدينة ميلانو الإيطالي في 23 سبتمبر الجاري.
ويكشف الفيفا عن القائمة النهائية للمرشحين لأفضل لاعب ولاعبة ومدرب ومدرب كرة نسائية بناء على التصويت الذي جرى في الفترة الماضية بمشاركة قادة ومدربي المنتخبات المختلفة من كل أنحاء العالم، وعدد من الإعلاميين المختارين من قِبل الفيفا، وكذلك تصويت الجماهير.
وتضم القائمة النهائية للمرشحين في كل جائزة أبرز ثلاثة أسماء طبقًا لهذا التصويت.
كما سيكشف الفيفا غدًا عن القوائم النهائية لكل من جوائز أفضل حارس مرمى وأفضل حارسة مرمى، إضافة لجائزة بوشكاش لأفضل هدف، وجائزة المشجع المثالي.
، "فيفا" يكشف أسماء المرشحين لجوائزه.. غدًا ،
المصدر : الخليج 365
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