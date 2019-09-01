محمد بن مسعود - الدمام - حقق المنتخب السعودي لفنون القتال المتنوع للعبة المواي تاي، ثلاث ميداليات برونزية في ختام بطولة الفنون القتالية بمدينة تشنغجو بكوريا الجنوبية. وحقق اللاعب عبدالله القحطاني برونزية وزن أقل من كجم 71 (للمواي تاي) بعد خسارته من اللاعب الإماراتي أمين المعتصم، فيما حقق سلطان مؤمن في وزن أقل من 81 كجم (للمواي تاي) الميدالية البرونزية بعد خسارته في مباراة نصف نهائي من لاعب هونج كونج شيوك لونق تونق، فيما نال اللاعب يوسف الحربي في وزن أقل من كجم 54 (للمواي تاي) الميدالية البرونزية بعد خسارته من اللاعب الماليزي رضوان داوود. "أخضر فنون القتال المتنوع" يحقق ثلاث برونزيات في بطولة كوريا الجنوبية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-01 حقق المنتخب السعودي لفنون القتال المتنوع للعبة المواي تاي، ثلاث ميداليات برونزية في ختام بطولة الفنون القتالية بمدينة تشنغجو بكوريا الجنوبية. وحقق اللاعب عبدالله القحطاني برونزية وزن أقل من كجم 71 (للمواي تاي) بعد خسارته من اللاعب الإماراتي أمين المعتصم، فيما حقق سلطان مؤمن في وزن أقل من 81 كجم (للمواي تاي) الميدالية البرونزية بعد خسارته في مباراة نصف نهائي من لاعب هونج كونج شيوك لونق تونق، فيما نال اللاعب يوسف الحربي في وزن أقل من كجم 54 (للمواي تاي) الميدالية البرونزية بعد خسارته من اللاعب الماليزي رضوان داوود. Advertisements 01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441 09:09 PM حقق المنتخب السعودي لفنون القتال المتنوع للعبة المواي تاي، ثلاث ميداليات برونزية في ختام بطولة الفنون القتالية بمدينة تشنغجو بكوريا الجنوبية. وحقق اللاعب عبدالله القحطاني برونزية وزن أقل من كجم 71 (للمواي تاي) بعد خسارته من اللاعب الإماراتي أمين المعتصم، فيما حقق سلطان مؤمن في وزن أقل من 81 كجم (للمواي تاي) الميدالية البرونزية بعد خسارته في مباراة نصف نهائي من لاعب هونج كونج شيوك لونق تونق، فيما نال اللاعب يوسف الحربي في وزن أقل من كجم 54 (للمواي تاي) الميدالية البرونزية بعد خسارته من اللاعب الماليزي رضوان داوود. ، "أخضر فنون القتال المتنوع" يحقق ثلاث برونزيات في بطولة كوريا الجنوبية ،

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