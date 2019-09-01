- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
مع إطلالة العام الدراسي الجديد ١٤٤١هـ، اليوم الأحد، التحق ١١٠٦ طلاب من نزلاء الإصلاحيات في سجون منطقة مكة المكرمة، وذلك بمدارس إصلاحية جدة والعاصمة المقدسة والسجن العام بالطائف والقنفذة ورابغ.
وفي هذا الصدد، أوضحت سجون مكة أن ٦١١ متدربًا في مراكز التدريب المهني، قد التحقوا بمختلف التخصصات في إصلاحية جدة والعاصمة المقدسة والسجن العام بالطائف والقنفذة، وذلك في إطار البرامج الإصلاحية التي تستهدف النزلاء؛ وعلى رأسها التعليم بشقيه العام والمهني.
وأضافت أن نحو ٥٠٠ نزيل ممن يرغبون في مواصلة التعليم ما بعد الثانوية، تقدموا للالتحاق، وسيتم خلال هذا الأسبوع التنسيق مع جامعة أم القرى وجامعة الملك عبدالعزيز بجدة والطائف؛ وذلك وفقاً للاتفاقيات ما بين سجون المنطقة وتلك الجامعات، والتي تم توقيعها ورعايتها من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في شهر ذي القعدة الماضي.
01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441 09:20 PM
مع أول أيام العام الدراسي .. وبينهم 500 نزيل سيلتحقون بالجامعات1700 نزيل من سجون مكة يلتحقون بالتعليم العام ومراكز التدريب المهني
مع إطلالة العام الدراسي الجديد ١٤٤١هـ، اليوم الأحد، التحق ١١٠٦ طلاب من نزلاء الإصلاحيات في سجون منطقة مكة المكرمة، وذلك بمدارس إصلاحية جدة والعاصمة المقدسة والسجن العام بالطائف والقنفذة ورابغ.
وفي هذا الصدد، أوضحت سجون مكة أن ٦١١ متدربًا في مراكز التدريب المهني، قد التحقوا بمختلف التخصصات في إصلاحية جدة والعاصمة المقدسة والسجن العام بالطائف والقنفذة، وذلك في إطار البرامج الإصلاحية التي تستهدف النزلاء؛ وعلى رأسها التعليم بشقيه العام والمهني.
وأضافت أن نحو ٥٠٠ نزيل ممن يرغبون في مواصلة التعليم ما بعد الثانوية، تقدموا للالتحاق، وسيتم خلال هذا الأسبوع التنسيق مع جامعة أم القرى وجامعة الملك عبدالعزيز بجدة والطائف؛ وذلك وفقاً للاتفاقيات ما بين سجون المنطقة وتلك الجامعات، والتي تم توقيعها ورعايتها من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في شهر ذي القعدة الماضي.
، 1700 نزيل من سجون مكة يلتحقون بالتعليم العام ومراكز التدريب المهني ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر 1700 نزيل من سجون مكة يلتحقون بالتعليم العام ومراكز التدريب المهني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.