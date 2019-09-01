

الرياض 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن انطلاق نظامي الشراء المباشر والعقود والمنافسات ضمن أنظمة الحرس الوطني المتكاملة "إسناد".

ويتيح هذا النظام إمكانية طلب العقود والموارد والمعدات اللازمة بصورة إلكترونية للجهات الرسمية الطالبة في الوزارة في الوقت الحالي متمثلة بـ (هيئة الإمداد والتموين، وكالة الحرس الوطني للشؤون الفنية، وكالة المشاريع بالحرس الوطني، الإدارة العامة لتقنية و أمن المعلومات).

ومن أهم مزايا النظام إمكانية تتبع مسار المعاملة وإمكانية رفع جميع المستندات إلكترونياً دون الحاجة للمعاملات الورقية وهو ما يدعم توجّه وزارة الحرس الوطني إلى الاستغناء عن المعاملات الورقية كلياً.

ويأتي إطلاق هذا النظام تماشياً مع توجه القيادة الرشيدة واهتمامها الكبير بالتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية وذلك لما تقدمه من فوائد كبيرة في رفع الإنتاجية وتوفير الوقت والمعلومات المطلوبة بدقةٍ عالية وفي الوقت المناسب، كما تسهم هذه التعاملات في تقليل المركزية ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المختلفة.

ويعدّ التحول الرقمي أحد أهم أهداف رؤية 2030 وأحد أهم الأهداف التي تسعى وزارة الحرس الوطني لتحقيقها.

// انتهى //

21:36ت م

0260





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزارة الحرس الوطني تطلق نظامي الشراء المباشر والعقود والمنافسات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.