السعودية اليوم / محافظ الدوادمي يدشّن مدارس الطفولة المبكّرة



الدوادمي 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس

دشن محافظ الدوادمي المكلف عبدالله بن مترك العجالين في مكتبه بديوان المحافظة اليوم مدارس الطفولة المبكرة ، بحضور مدير التعليم بمحافظة الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي وعدد من القيادات التعليمية بالمحافظة.

وقدم السبيعي أثناء التدشين شرحاً وافياً عن مشروع مدارس الطفولة المبكرة وأهدافه، وما تحتويه تلك المدارس البالغ عددها 8 مدارس من وسائل تعليمية حديثة وتجهيزات فنية وتوفير كوادر بشرية تعليمية، بعد تهيئتها وتأهيلها لتكون في كامل جاهزيتها مع بداية انطلاق العام الدراسي.

وقدم محافظ الدوادمي شكره وتقديره لمسؤولي التعليم بالمحافظة على جهودهم الواضحة في تهيئة المدارس والاستعداد للعام الدراسي الجديد متمنياً التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب والطالبات.

// انتهى //

21:33ت م

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