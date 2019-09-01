

جدة 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس

وصلت اليوم أول رحلة للمعتمرين إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة قادمة من ماليزيا ,وذلك في أول يوم لموسم عمرة 1441هـ الذي أعلنت وزارة الحج والعمرة إستراتيجيتها حياله لهذا الموسم خلال انعقاد ملتقى ومعرض العمرة الأسبوع الماضي.

وأكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحيم وزّان أن الخدمات الإلكترونية النوعية التي تقدمها الوزارة أسهمت بشكل كبير في تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة بالتكامل مع وزارة الخارجية ومركز المعلومات الوطني، في حين هيأت الوزارة للمعتمرين الاطلاع على حزم الخدمات التي يحتاجها المعتمر والتعاقد مع مقدم الخدمة مباشرة وتوثيق التعاقدات، بالإضافة إلى الخدمات الإثرائية التي تهدف جميعها إلى أن ينعم ضيف الرحمن برحلة إيمانية في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان.

وأضاف وزان أنّ وزارة الحج والعمرة بإشراف من معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن ومعالي نائبه الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشّاط أكملت استعداداتها كافة لاستقبال ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار الذين من المتوقع أن يصل عددهم هذا العام إلى 10 ملايين معتمر،منوّهًا أنّ الوزارة شرعت في تنفيذ خطتها التشغيلية لموسم العمرة بالتعاون مع الشركاء كافة في منظومة خدمات المعتمرين استمرارًا لنهج الوزارة بالانتقال من العمل الموسمي إلى العمل على مدار العام.

// انتهى //

21:32ت م

0256





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزارة الحج والعمرة: وصول أول دفعة من المعتمرين لعام 1441هـ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.