السعودية اليوم / الإعصار "دوريان"‭ ‬يتحول إلى إعصار من الفئة الخامسة



واشنطن 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس

تحوّل إعصار "دوريان" إلى إعصار من الفئة الخامسة الخطيرة مع اقترابه من جزر البهاما، ومن المتوقع أن يجتاح الجزر لمدة يومين تصاحبه أمطار غزيرة وأمواج عالية ورياح مدمّرة قبل أن يتوجه صوب السواحل الأمريكية.

وأضاف المركز الوطني للأعاصير أن "دوريان" محمّل حاليًا برياح تصل سرعتها إلى 260 كيلومترا في الساعة في وقت مبكر اليوم، ويقع على مسافة نحو 55 كيلومترا شرقي أباكو، وأنه بعد اجتياحه جزر الباهاما من المتوقع أن يغيّر الإعصار اتجاهه إلى الشمال الغربي صوب فلوريدا، محذرًا من عاصفة مدارية في أنحاء من الساحل الشرقي للولاية.

ورفعت المجتمعات المحلية شمالي فلوريدا في جورجيا وساوث كارولاينا درجة التأهب، إذ ملأ السكان أكياس الرمال بينما اختبرت السلطات البنية التحتية وقامت بتدريبات على مكافحة الإعصار.

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20:48ت م

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