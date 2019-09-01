السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة قتلى حادث إطلاق النار في ولاية تكساس الأمريكية إلى 7 أشخاص



واشنطن 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس

ارتفعت حصيلة قتلى حادث إطلاق النار في مدينة أوديسا غربي ولاية تكساس الأمريكية إلى سبعة أشخاص.

وقالت الشرطة الأمريكية إن المسلح أطلق النار أمس على أكثر من عشرين شخصًا من بينهم ثلاثة من قوات إنفاذ القانون قبل أن تقتله الشرطة.

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20:45ت م

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