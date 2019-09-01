اجتماعي / مكافحة المخدرات بجدة تستقبل الطلاب والطالبات بالهدايا المدرسية



جدة 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس

استقبل منسوبو مكافحة المخدرات بمحافظة جدة الطلاب والطالبات في أول يوم دراسي بتقديم بعض الهدايا المدرسية وتهنئتهم بالعام الدراسي الجديد، وذلك في بعض التقاطعات الرئيسة بالمحافظة .

وتأتي هذه المبادرة التي تقدمها مكافحة المخدرات كمشاركة مجتمعية تستهدف أبناءنا وبناتنا الطلاب والطالبات ضمن البرامج المجتمعية وبما يتواكب مع تطلعات ولاة الأمر-حفظهم الله- ، وتعبر عن الدور المجتمعي للقطاعات الحكومية كافة تجاه الطلاب والطالبات.

وتوجّه مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بجده العميد الحميدي بن عبدالله السبيعي بالتهنئة للطلاب بهذه المناسبة والدعاء لهم بالتوفيق والسداد، وحثّهم على الجٍدّ والمثابرة من أجل تحقيق أولى الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030 التي تعتمد على سواعد أبناء هذا الوطن المعطاء.

// انتهى //

20:37ت م

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