2019-09-01

تركي بن طلال يرفع معاناة 35 عامًا عن كاهل مواطن في 5 أيام

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل أمير عسير، الأمير تركي بن طلال، مع أزمة مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة بحاجة إلى سكن للزواج، حيث أجرى اتصالًا بوزير الإسكان مباشرة لتوفير سكن للمواطن “عايض”، فيما تكفل الوزير ماجد الحقيل بتمكينه من السكن وتزويجه أيضًا.

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وقال عايض في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم الأحد: إن الأمير تركي بن طلال رفع عن كاهله معاناة 35 عامًا في 5 أيام فقط، ولم يكن يتصور هذا التجاوب منه.

وكشف أن زواجه يوم الأحد المقبل، بفضل تدخل الأمير تركي بن طلال لحل مشكلته.