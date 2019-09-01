النيابة العامة تحذر من التقارير الطبية المزورة

2019-09-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت النيابة العامة من منح التقارير والشهادات الطبية المزورة متوعدة مَن يتورط فيها بالسجن والغرامة.

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وقالت النيابة العامة في تنبيه مختصر: تغيير الحقيقة بمنح تقرير أو شهادة طبية، بحسب الاختصاص، على خلاف الحقيقة مع العلم بذلك، أو الاشتراك في ذلك عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة، أو استعمال ذلك المحرر، من جرائم التزوير الموجبة للمساءلة الجزائية.

وتابعت أنه بحسب المادة 14 من النظام الجزائي لجرائم التزوير يُعاقب مَن يرتكب هذه الجرائم بالسجن مدة تصل سنة أو بغرامة تصل إلى 100 ألف ريال أو بهاتين العقوبتين معًا.