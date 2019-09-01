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الان تتابع تركيا.. تظاهرات للاحتجاج على تحرش معلمين قرآن بالأطفال والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
نظم أتراك تظاهرة كبيرة في مدينة اسطنبول احتجاجا على وقائع تحرش معلمين قرآن أتراك بالأطفال.
وأفادت تقارير تركية، الأحد، بأن دورة لتعليم القرآن في مدينة إسطنبول شهدت وقائع وصفتها بالفظيعة لمعلمين قرآن يتحرشون بالأطفال جنسيًا.
فيما نقلت وسائل إعلام تركية عن ذوي الضحايا، نحو ستة منهم، بأنهم تقدموا بشكاوى لمركز الشرطة في اسطنبول، إلا أن الشرطة التركية تحفظت على بلاغات الوقائع ولم تقدم تقريرا يفيد بالتحرك ضد المتهمين.
ولم تصدر أي جهة رسمية في تركية على صلة بالوقائع أي توضيح للحقائق بخصوص فعلة المعلمين، الذين نشرت صورهم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بشكل كبير وتداولت حسابات تركية صورهم تحت هاشتاج #حاسبو_المتحرشين.
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