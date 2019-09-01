الان تتابع بالأسماء.. الدفاع المدني تعلن المرشحين مبدئيا لشغل عدد من الوظائف الإدارية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 32 دقيقة - 8:52 م, 1 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن أسماء المرشحين مبدئيا لشغل عدد من الوظائف الإدارية بالدفاع المدني.

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