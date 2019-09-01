الان تتابع “الحرس الوطني” تطلق نظامي الشراء المباشر والعقود والمنافسات ضمن “إسناد” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 38 دقيقة - 8:47 م, 1 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 أعلنت وزارة الحرس الوطني إطلاق نظامي الشراء المباشر والعقود والمنافسات، ضمن أنظمة الحرس الوطني المتكاملة “إسناد”، لرفع جميع المستندات إلكترونياً دون الحاجة للمعاملات الورقية.

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