شكرا لقرائتكم خبر عن جدة تستقبل أول دفعة من المعتمرين لعام ١٤٤١هـ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد العزيز غزاوي (جدة)

وصلت اليوم (الأحد) أول رحلة للمعتمرين إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة قادمة من ماليزيا، وذلك في أول يوم لموسم عمرة ١٤٤١هـ، الذي أعلنت وزارة الحج والعمرة استراتيجيتها له خلال انعقاد ملتقى ومعرض العمرة الأسبوعي الماضي

وأكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحيم وزان، أن الخدمات الإلكترونية النوعية التي تقدمها الوزارة أسهمت بشكل كبير في تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة بالتكامل مع وزارة الخارجية ومركز المعلومات الوطني، في حين هيأت الوزارة للمعتمرين الاطلاع على حزم الخدمات التي يحتاجها المعتمر، والتعاقد مع مقدم الخدمة مباشرة وتوثيق التعاقدات، بالإضافة إلى الخدمات الإثرائية التي تهدف جميعها لأن ينعم ضيف الرحمن برحلة إيمانية في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان.

وأوضح وزان أن الوزارة وبإشراف من وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، ونائبه الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أكملت كافة استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار الذين يتوقع أن يصل عددهم هذا العام إلى ١٠ ملايين معتمر، منوّهًا بأن الوزارة شرعت في تنفيذ خطتها التشغيلية لموسم العمرة بالتعاون مع كافة الشركاء في منظومة خدمات المعتمرين، استمراراً لنهج الوزارة بالانتقال من العمل الموسمي إلى العمل على مدار العام.