إذا كنت تفكر في الجمع بين الإجازتين العادية والاضطرارية.. فهذا رد «الخدمة المدنية»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)أكدت وزارة الخدمة المدنية، أنه لا يمكن التقديم على إجازة اضطرارية في نفس الوقت الذي يتمتع فيه الموظف بإجازة عادية.
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن أخذ إجازة عادية لمدة يوم أو يومين لمدة عشرة أيام خلال السنة.
جاء ذلك في رد للوزارة عبر «تويتر» اليوم (الأحد)، على أحد المغردين، تسائل عن مدى إمكانية التقديم على إجازة اضطرارية لمدة يومين دون نفاذ الإجازة العادية، أو تقديم يومين اعتيادية.
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