شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مليونا رواتب ممثلي «سوق الخليج 365».. والصرف غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

رجحت مصادر "الخليج 365" أن تتجاوز إجمالي رواتب الممثلين الذين شاركوا في مهرجان «سوق الخليج 365» بالطائف، 14 مليون ريال.

وأكدت مديرة موسم الطائف نورة العكيل أن عدد ممثلي سوق الخليج 365 هذا العام يبلغ نحو 2000 ممثل.

فيما أكد عدد من الممثلين لـ "الخليج 365" أن رواتب الممثلين تتراوح بين 4000 و15000 ريال، حسب الأدوار، والمتوسط يصل إلى 7 آلاف ريال لكل ممثل، والمشاركين من شعراء المعلقات والمخرجين، بالإضافة إلى السكن والمواصلات اليومية والوجبات الغذائية وتذاكر الطيران للقادمين من البلدان العربية، والذين استمر عملهم طيلة 31 يوما للفعاليات الرسمية شاملة أسبوعين في البروفات.

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وتوقعت المصادر لـ "الخليج 365" أن يتم صرف المستحقات غداً (الإثنين)، لجميع الممثلين الذين جسّدوا العروض التاريخية من خلال المسرحيات والمشاهد اليومية عن الحياة العربية القديمة وأبرزوا مهارات الفرسان وقوافل الإبل عبر الاستعانة بمصممين عالميين لتصميم الملابس القديمة في تقديم الاستعراضات المختلفة.

وتنوعت مواضيع ما يعرض في جادة السوق، التي تحاكي حقبة الجاهلية وظهور الإسلام ومكانة الشعر في حياة العرب والمناورات الشعرية بين عمرو بن كلثوم وعنترة وامرؤ القيس وغيرهم من شعراء العصور القديمة.

كما نقلت الفعاليات تفاصيل الحروب القديمة بين بني عبس والتغلبيين، والبكريين، والخيّالة الذين يجوبون السوق على خيولهم وقوافلهم لتحكي قصص التجارة قديما.

من جهته، اعتبر المحلل المالي والاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، إجمالي الرواتب خلال فعاليات سوق الخليج 365، بالمبلغ الكبير الذي يعكس القوة المالية للسوق، وكذلك حجم العمل الكبير هذا العام في نسخته الـ 13.