تخفيض تأمين مخيمات متنزه الشرقية البري إلى 1000 ريال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام

بدأت أمانة المنطقة الشرقية الاستعداد والتجهيز لموقع المتنزه البري، الذي خصص لإقامة المخيمات في موسم الشتاء والربيع من كل عام، وذلك وفقا لتوجيهات أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، بتوفير جميع سبل الراحة للمواطنين والمقيمين في مثل هذه المواسم، والتي يحرصون فيها للتنزه في الأماكن البرية، وتقديم الخدمات البلدية لهم.

وأوصى أمين المنطقة المهندس فهد الجبير بلدية غرب الدمام والإدارات المعنية بالأمانة بالبدء في تجهيز الموقع بأسرع وقت ممكن والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لشمولية الخدمات داخل هذا المتنزه، وتخفيض تكلفة التأمين على المخيم من 3000 ريال إلى 1000 ريال، وذلك لتخفيف العبء المادي على المتنزهين إضافة إلى مبلغ 1500 ريال نظير الخدمات البلدية التي تقدم داخل المتنزه البري، منوها بأهمية التقيد بالأنظمة والاشتراطات المتعلقة بأنظمة التخييم في المتنزه، وأن لائحة الغرامات ستطبق بحق المخالفين.

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وأوضح الجبير أن المسافة جرت زيادتها بين المواقع داخل المخيم، وذلك لإعطاء خصوصية للمخيمات داخل المتنزه، كما جرت زيادة مساحة المخيم الواحد، مشيرا إلى أن المتنزه سيشهد إقامة فعاليات وأنشطة متنوعة داخل المساحة المخصصة للتنزه، وكذلك تتوفر في موقع المتنزه مواقع موقتة لبعض الجهات المعنية.

من جانبه ذكر المتحدث الرسمي بالأمانة محمد الصفيان أن الموقع الذي خصصته الأمانة يجري حاليا التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لشمولية الخدمات داخله، لافتا إلى أن المتنزه يقع تحديدا على الطريق الرابط بين طريق الدمام الرياض السريع وطريق المطار، مفيدا بأن الأمانة ستتيح للمواطنين والمقيمين الراغبين في الحصول على موقع خاص للتخييم، التقديم عبر رابط الكتروني ستعلن عنه فور الانتهاء من التجهيزات.

تحسينات أضيفت للمخيم: