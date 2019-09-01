تأهيل طرق وإعادة سفلتة 9 شوارع في الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف

أنجزت أمانة الطائف ممثلة في وكالة المشاريع (الإدارة العامة للصيانة والتشغيل) برنامجا لصيانة الشوارع والطرق الداخلية، شمل عددا من مشاريع السفلتة والكشط وإعادة السفلتة والتأهيل، حيث يهدف إلى رفع كفاءة الطرق ودعمها بمهدئات السرعة ومحددات المسارات، وتحسين السلامة بالمرورية بالشوارع الرئيسية وشوارع الأحياء والشوارع ذات الكثافة العالية، لتعزيز مرونة التدفق المروري بالشبكة.

وكشفت أمانة الطائف عن عدد من المشاريع منها أعمال السفلتة وكشط الطبقة الإسفلتية ومعالجة التشققات والزحف والحفر وغيرها، وذلك في أكثر من 9 مواقع بالطائف، منها طريق وادي وج وشارع السلامة وشارع القمرية وطريق الجيش وطريق السيل وطريق المطار وشارع خالد بن الوليد.

وبينت الأمانة أن وكالة المشاريع ستعيد سفلتة أكثر من 395 مترا مربعا من شوارع الطائف، وذلك ضمن المدة المقبلة بحسب خطة العمل التي تراعي أوقات الذروة، وأولوية العمل.