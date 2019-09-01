ملاحقة باعة مخالفين يسوقون منتجات فاسدة في المعابدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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باغتت الفرق الرقابية ببلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، الباعة الجائلين المخالفين وذلك في مواقع مختلفة تستغلها العمالة لبيع ما لديها.

وصادرت الفرق الرقابية الخضروات والفواكه وجميع المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، فيما سلمت العمالة المخالفة للجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

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وعلى نطاق بلدية جنوب مكة الفرعية واصلت حملة الرقابة البلدية جولاتها على محلات بيع الخضروات أسفر عنها ضبط مخالفات عدة، وتم اتخاذ اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

من جهتها رصدت بلدية العمرة الفرعية خلال حملة الرقابة البلدية على المطاعم عددا من المخالفات الصحية، أسفر عنها مصادرة وإتلاف لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

إلى ذلك رفعت الإدارة العامة للنظافة 575,509 أطنان مخلفات بناء من جنوب وغرب مكة المكرمة والمنطقة المركزية، وذلك ضمن مبادرة مكة بلا مخلفات بناء والتي أطلقها أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص.

أبرز مخالفات المطاعم: