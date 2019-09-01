17 مكتبا هندسيا معتمدا للكشف على مساكن الحجاج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

اعتمدت أمانة العاصمة المقدسة والدفاع المدني 17مكتبا هندسيا استشاريا، بإجراء الكشف على مساكن الحجاج، للتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها، ومنحها شهادة بذلك، ليصدر بموجبها إصدار الإسكان لموسم حج 1441هـ من قبل لجنة مساكن الحجاج بمكة المكرمة.

علمت «مكة» أن 13 مكتبا هندسيا متبقيا يعملون على أوراق اعتمادهم من قبل الجهات المسؤولة، وذلك بسبب تأخرها في تصحيح أوضاعها قبل المهلة المحددة سابقا، وأن اعتماد المكاتب الهندسية فيما يتعلق بمختص السلامة فيها يكون من قبل وزارة الداخلية، بعد أن ترفع أوراق اعتمادها من قبل الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة.

وبينت لجنة إسكان الحجاج أنه لم يطرأ أي تغيير في الاشتراطات الواجب توفرها في المباني، داعية جميع ملاك ومستثمري مباني إسكان الحجاج إلى التوجه للمكاتب الهندسية المعتمدة بتقديم طلباتهم قبل نهاية المدة المنصوص عليها في اللائحة.

إجمالي المكاتب الهندسية:

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30 مكتبا

المعتمدة للكشف على المساكن:

17 مكتبا

الجاري العمل على اعتمادها:

13 مكتبا