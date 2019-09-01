هل تجرم الملكية الفكرية سرقة المحتوى الصحفي؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

في حين تتعرض الأخبار التي تنشر بشكل حصري في صحيفة بعينها، للاستحواذ من قبل صحف إخبارية الكترونية تنشرها لديها دون الإشارة لمصدر الخبر الأساس، استثنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية الأخبار الصحفية من نظام حماية الملكية الفكرية، وبالتالي لا عقوبة تترتب على نشر صحيفة لخبر أخذته من صحيفة أخرى دون الإشارة لمصدره.

وأوضح المحامي الخبير في حماية الملكية الفكرية ماجد قاروب للصحيفة إلى أن تمكن إحدى الصحف من الحصول على خبر حصري يخص جهة معينة ونشره لديها يعد سبقا صحفيا، ولكنه لا يعتبر ملكية فكرية للصحيفة، لأن المعلومة الخبرية ملك للجميع، ويجب أن تكون متاحة ومتوفرة لمن يرغب في الاطلاع عليها، ومن غير المناسب أن تخص جهة ما صحيفة واحدة بأخبارها وتنشرها حصريا عن طريقها، ولكن لو وضعت المعلومة الخبرية ضمن تصميم معين فإن نشر هذا التصميم من قبل صحيفة أخرى دون نسبته لمصدره يعد انتهاكا لنظام الملكية الفكرية.

في السياق نفسه قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للملكية الفكرية محمد الحسن «إن الأخبار الصحفية مستثناة من الحماية بناء على نظام حق المؤلف والاتفاقيات الدولية (اتفاقية برن)، وهي اتفاقية دولية وقعت عليها مجموعة من الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) لصعوبة احتكار الأخبار وضررها على مفهوم الملكية الفكرية، وكمثال لو كانت أخبار الوكالات الرسمية محمية لما تمكنت الصحف من نشر عدد من الأخبار لقرائها، ولكن يمكن حماية التعبير الإبداعي ومثال ذلك الكاريكاتير، الانفوجرافيك، الصور والفيديو، ولكن نص الخبر المنشور ليس حصريا.