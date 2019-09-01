السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الدمام بدأت نحو 100 طالبة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران أمس، مرحلة الدراسات العليا للمرة الأولى بالجامعة، وذلك في تخصصات الرياضيات وعلوم الحاسب الآلي وإدارة الأعمال، واللاتي تم قبولهن بعد اجتيازهن معايير وشروط القبول المتبعة في أنظمة الدراسات العليا بالجامعة من بين 600 طالبة من المتقدمات.



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كانت هذه تفاصيل خبر 100 طالبة يبدأن الدراسات العليا بجامعة البترول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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