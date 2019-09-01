3 ميداليات لمنتخب فنون القتال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض حقق المنتخب السعودي لفنون القتال المتنوع للعبة المواي تاي 3 ميداليات برونزية في ختام بطولة الفنون القتالية بمدينة تشنغجو بكوريا الجنوبية. وحقق اللاعب عبدالله القحطاني برونزية وزن أقل من كجم 71 (للمواي تاي) بعد خسارته من اللاعب الإماراتي أمين المعتصم، فيما حقق سلطان مؤمن في وزن أقل من 81 كجم (للمواي تاي) الميدالية البرونزية بعد خسارته في مباراة نصف نهائي من لاعب هونج كونج شيوك لونق تونق. ونال اللاعب يوسف الحربي في وزن أقل من كجم 54 (للمواي تاي) الميدالية البرونزية بعد خسارته من اللاعب الماليزي رضوان داوود.



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