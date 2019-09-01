السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة
وقعت إدارة نادي الفتح مع لاعب خط الوسط النرويجي جوستاف ويخايم (27 عاما) لمدة 3 مواسم قادما من نادي ميدتييلاند الدانماركي.
وسبق لجوستاف أن مثل منتخب بلاده في الفئات السنية، بينما لعب لأندية عدة، أبرزها غينت البلجيكي.
وعقب التوقيع، أشاد جوستاف بخطوة لعبه في الدوري السعودي، مؤكدا عزمه على تقديم كل ما يملك في سبيل خدمة الفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر الفتح يضم النرويجي جوستاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.