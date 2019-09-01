الفتح يضم النرويجي جوستاف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

وقعت إدارة نادي الفتح مع لاعب خط الوسط النرويجي جوستاف ويخايم (27 عاما) لمدة 3 مواسم قادما من نادي ميدتييلاند الدانماركي.

وسبق لجوستاف أن مثل منتخب بلاده في الفئات السنية، بينما لعب لأندية عدة، أبرزها غينت البلجيكي.

وعقب التوقيع، أشاد جوستاف بخطوة لعبه في الدوري السعودي، مؤكدا عزمه على تقديم كل ما يملك في سبيل خدمة الفريق.