الهلال يستوفي شروط الرخصة الآسيوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أوضح نادي الهلال أمس أنه استوفى اشتراطات الحصول على الرخصة الآسيوية التي تسمح له بالمشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وقال النادي في بيان «أنهت الإدارة المتطلبات الرئيسية والشروط المطلوبة من الاتحاد الآسيوي للحصول على الرخصة الآسيوية، المخولة للمشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا».
وتابع «قدم رئيس نادي الهلال فهد بن نافل شكره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على ما قدمه من دعم لجميع الأندية، ومن بينها الهلال، بما يوفر سبل النجاح».
يذكر أن الهلال يقاتل على لقب النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا، حيث تفصله مباراة عن التأهل إلى الدور نصف النهائي، وهي التي يستضيف فيها نظيره الاتحاد في 17 سبتمبر الحالي ضمن الإياب بعد أن خرج بالتعادل 0-0 في مباراة الذهاب التي جرت على أرض الاتحاد بملعب مدينة الملك عبدالله في جدة.
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