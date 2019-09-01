اعتقال 76 فلسطينيا خلال شهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ رام الله أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال أغسطس الماضي أوامر اعتقال إداري بحق 76 معتقلا فلسطينيا. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أمس إن سلطات الاحتلال أصدرت أوامر اعتقال إداري (جديد وتجديد) بحق 76 أسيرا، وذلك لمدد تتراوح بين شهرين وستة أشهر قابلة للتجديد عدة مرات، وذلك خلال أغسطس.



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