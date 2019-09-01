9 قتلى في تحطم طائرة بالفلبين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ مانيلا

ذكرت الشرطة الفلبينية أن طائرة صغيرة كان يتم استخدامها في عمليات إخلاء طبي، تحطمت في منتجع بالفلبين أمس، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص التسعة الذين كانوا على متنها.

وقال شهود عيان لمحققين إن الطائرة وهي من طراز «بيشكرافت بي اي350-»، انفجرت فيما كانت تسقط في منتجع «أجوجو» الخاص في قرية «بانسول» في كالامبا في إقليم لاجونا، على بعد 51 كلم جنوب مانيلا.

وكانت الطائرة تقل مريضا وزوجته وخمسة عمال طبيين وطيارين اثنين عندما وقع الحادث، طبقا لما ذكره الكولونيل اليازار ماتا قائد الشرطة الإقليمية، وتابع أن زوجة المريض كانت على متن الطائرة في تحديث ثان حول التحطم.