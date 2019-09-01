30 مصابا في إطلاق نار بتكساس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تعرض 30 شخصا لإطلاق نار بين منطقتي أوديسا وميدلاند بوسط ولاية تكساس، وفقا لما أوردته قناة سي بي إس الأمريكية مساء أمس الأول نقلا عن مصادر بالشرطة.

وذكرت شرطة أوديسا عبر صفحتها على موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي «أن هناك شخصا، وربما اثنين، يتجول حاليا حول أوديسا وهو يطلق النار على الناس بشكل عشوائي» مضيفة «حتى هذا الوقت، يوجد عدد من ضحايا إطلاق النار».

وسرق منفذ الهجوم سيارة لنقل البريد، وقالت شرطة ميدلاند عبر صفحتها على فيس بوك «إن هناك اثنين من مطلقي النار يستخدمان سيارتين منفصلتين».