25 قتيلا في هجوم على قندوز الأفغانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - كابل

لقي 25 شخصا على الأقل مصرعهم بينهم 20 من أفراد الأمن نتيجة هجوم شنه مسلحو طالبان على مدينة قندوز شمال شرق أفغانستان.

وقال المتحدث باسم الوزارة الأفغانية نصرت رحيمي أمس: «إن ما لايقل عن 85 شخصا، بينهم أفراد من قوات الأمن ومدنيون أصيبوا في القتال الذي اندلع عقب شن هجوم منسق على المدينة».

وأضاف رحيمي أنه تم تطهير المدينة بالكامل من مسلحي طالبان.