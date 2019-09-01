مقتل 6 أشخاص في تحطم مروحية بالنرويج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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قال مسؤولون أمس إن مروحية تحطمت في شمال النرويج، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص كانوا على متنها.
وأكدت الشرطة أنها فتحت تحقيقا بشأن الحادث الذي وقع أمس الأول في منطقة جبال صعبة بالقرب من بلدة التا بشمال البلاد.
وقالت شرطة مقاطعة فنمارك في بيان إنه تم العثور خلال عملية البحث أمس الأول على جثة شخص كان مفقودا في موقع الحادث، في حين توفي راكب آخر كان قد تم نقله لمستشفى نورث نوروي في ترومسو.
وأضافت الشرطة أن الركاب الخمسة كانوا في العشرينات من عمرهم من بلدة التا، في حين أن الطيار كان سويدي الجنسية. ولم يعرف بعد سبب وقوع الحادث.
وتردد أن المروحية كانت تقوم برحلات جوية لنقل الأشخاص الراغبين في حضور مهرجان في التا. وذكرت شبكة تي في تو أنه تم إلغاء الحفلات التي كانت مقررة في المهرجان السبت بعد وقوع الحادث.
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