تأجيل قضية «عذيب» ضد هيئة الاتصالات إلى 18 سبتمبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أجلت محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض النظر في قضية شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الحصول على الرخصة الموحدة إلى 18 سبتمبر الحالي.

وأوضحت عذيب للاتصالات في بيان أمس أنها بلغت من مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة القضية بشأن الحصول على الرخصة الموحدة، وبحضوره لدى الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض جلسة دعوى الاستئناف المقدمة من قبل الشركة المقامة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس، وفي هذه الجلسة وبعد إثبات حضور الطرفين، اتضح أن ممثل الهيئة حضر إلى الدائرة الرابعة بعد انتهاء الجلسة السابقة التي لم يثبت فيها حضوره، وقدم مذكرة رد على مذكرة رد الشركة، وبعرض المذكرة في هذه الجلسة على وكيل الشركة قدم مذكرة رد على رد الهيئة، وبسؤال ممثل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن رده طلب مهلة إضافية للرد.

وأشارت إلى أنه بناء عليه قررت الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة الأربعاء 18 سبتمبر 2019. وذكرت الشركة أنها لا تستطيع تقييم الأثر المالي في الوقت الحالي، وسيُعلن لاحقا عن أي تطورات تخص القضية.