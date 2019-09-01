الخضري تعرض خطتها لإعادة هيكلة الشركة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعا مجلس إدارة شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري المساهمين لحضور العرض التقديمي حول خطة إعادة هيكلة الشركة، وذلك يوم 9 سبتمبر 2019 في الخبر.

وأشار البيان إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج هذا الاجتماع في حينه.

ويأتي بيان الشركة على خلفية إعلانها في 1 يوليو 2019 بشأن الحكم الصادر من المحكمة التجارية في الدمام، والمتضمن افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري وفقا لنظام الإفلاس بناء على طلب أحد دائني الشركة.

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في سياق متصل أفادت الخضري بأنه تم الانتهاء من إعداد المسودة الأولى لخطة العمل وإعادة الهيكلة المالية كأحد المتطلبات المرتبطة بإصدار التقرير حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وتوقعت الشركة نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31/‏12/‏2018 قبل 22 سبتمبر 2019، فيما ستعلن عن أي تطورات في هذا الصدد فور توفرها.

وأوضحت الشركة أنه يتعذر حاليا تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على عدم التمكن من نشر النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/‏12/‏2018 في الوقت المحدد، وسوف يتم الإفصاح عن هذا الأثر، إن وجد، في حينه.

وأكدت الشركة أن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية يعود فقط لأمر إجرائي يتعلق بعملية المراجعة ولا يتعلق بعمليات الشركة التشغيلية.

وأوضحت الشركة في بيان أمس أن العرض سيتضمن: