إزالة تعديات على مليوني م2 في عسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها أزالت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة أخيرا تعديات ومباني عشوائية غير مرخصة شيدت على أراض تتجاوز مساحتها مليوني م2 في 8 مواقع متفرقة بالمنطقة. وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة اتخذت حيال التجاوزات الإجراءات النظامية المعمول بها، والتي شملت إقامة مبان مخالفة وأحواش غير نظامية وغيرها من التجاوزات التي تضر بسكان المنطقة والسلامة البيئية المحيطة بها، مؤكدا أن الإحداثات التي تطال الأراضي الحكومية من قبل المعتدين تعد من العوامل المعطلة للتنمية في المنطقة. ولفت إلى أن الأمانة ستتخذ كل الإجراءات النظامية اللازمة حيال ذلك.



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