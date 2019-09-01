إشعاعات الهاتف الذكي ليست مضرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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مع بدء طرح تكنولوجيا الجيل الخامس لشبكات الاتصالات في مختلف أنحاء العالم، تجددت المخاوف من التأثيرات الصحية السلبية لإشعاعات الهواتف الذكية. وأثار تقرير حديث المخاوف بعد أن أشار إلى أن بعض الهواتف يمكن أن تسرب إشعاعات أكثر من المتوقع.

وأظهرت دراسة أن التأثير البيولوجي الرئيس للموجات كان مجرد ارتفاع بدرجة حرارة أنسجة الجسم، كما أكدت أن الموجات غير مؤينة، ولا تحمل أي طاقة يمكن أن تضر بالحامض النووي للمستخدمين.