موقع انترنت لخدمة يوتيوب كيدز للأطفال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ذكرت شركة موقع وتطبيق بث ملفات الفيديو «يوتيوب» موقعا على الانترنت لبث محتوى التطبيق المخصص للأطفال «يوتيوب كيدز»، بعد سنوات من توفير المحتوى عبر تطبيق للهواتف الذكية فقط.

وأطلقت «يوتيوب» بالفعل موقع «يوتيوب كيدز دوت كوم» بهدوء في وقت سابق من الأسبوع الحالي، وقبل الإعلان الرسمي عن التسوية التي توصلت إليها مع هيئة الاتصالات الاتحادية الأمريكية، والتي تتضمن دفع «يوتيوب» غرامة بملايين الدولارات بعد اتهامها بانتهاك قوانين حماية خصوصية الأطفال.

يذكر أن الغرامة التي قررت هيئة الاتصالات الاتحادية فرضها على «يوتيوب» ستكون غير مسبوقة عند إعلانها. وقررت الهيئة في وقت سابق من العام الحالي تغريم تطبيق «ميوزيكال دوت إل واي» المعروف الآن باسم «تيك توك» بمبلغ قياسي قدره 5.7 ملايين دولار، مع إلزام التطبيق بفرض ضوابط للتحكم في المحتوى وفقا لسن المستخدم.