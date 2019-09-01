قوقل تكتشف ثغرات أمنية في هواتف ايفون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال الباحثون في مشروع أمن المعلومات «بروجيكت زيرو» التابع لشركة خدمات الانترنت الأمريكية العملاقة «قوقل» إنهم اكتشفوا عددا من مواقع الانترنت التي تعرضت للقرصنة تمكنت من زرع برامج تجسس على هواتف مستخدمي الهواتف الذكية «ايفون» منذ سنوات.

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وبحسب الباحثين فإنه إذا دخل المستخدم إلى أحد هذه المواقع باستخدام هاتف «ايفون» فإن الرسائل والصور وبيانات الموقع الموجودة على هاتفه الشخصي ستكون عرضة للسرقة.

وسلمت «قوقل» هذه النتائج لشركة «أبل» في وقت سابق من العام الحالي، وتم سد هذه الثغرات في نفس تحديث برامج الحماية التي قضت على الثغرة الأمنية المعروفة باسم «فيس تايم».

وقال آيان بير من مشروع «بروجيكت زيرو» في رسالة عبر الانترنت «لم يكن هناك أي تمييز في الاستهداف، مجرد الدخول إلى موقع تعرض للقرصنة كافية لكي ينجح القراصنة في مهاجمة جهازك، وإذا نجح هذا فإنهم يتمكنون من زرع برنامج تجسس عليه. ونحن نقدر عدد المستخدمين الذين يزورون هذه المواقع بالآلاف أسبوعيا».