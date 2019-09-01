روبوتات صغيرة يمكنها الطيران والقفز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - سان فرانسيسكو تمكن باحثون بجامعة كاليفورنيا بيركلي الأمريكية من ابتكار روبوتات صغيرة الحجم على شكل حشرات يمكنها القفز وتحريك أجنحتها من أجل الطيران في الهواء. ومن المتوقع أن يكون للروبوتات صغيرة الحجم أهمية كبيرة في المستقبل، مثل مساعدة البشر في مهام الاستشعار عن بعد والبحث عن الناجين عقب حدوث كوارث طبيعية، واستكشاف الفضاء، نظرا لأن صغر حجمها يتيح لها مساحة أكبر من المناورات، فضلا عن سهولة الحركة في المناطق الوعرة التي يصعب الوصول إليها.



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