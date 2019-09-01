السعودية | السعودية.. الطلبة عادوا للمدارس والأمن استقبلهم بالورود

شكرا لقرائتكم السعودية.. الطلبة عادوا للمدارس والأمن استقبلهم بالورود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تفاعلت أجهزة المرور والأمن العام مع انطلاق أول يوم دراسي في السعودية بتقديم الورود للأطفال صباح الأحد في الطرق المؤدية إلى المدارس في مختلف ميادين ومناطق المملكة.

ولقيت هذه المبادرة استحسان أولياء الأمور الذين أشادوا بحسن التنظيم والاحتفاء بأجيال المستقبل.

إلى ذلك استقبلت مدارس التعليم العام في المملكة صبيحة الأحد أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة، يعودون إلى مقاعدهم بعد تمتعهم بإجازتهم الصيفية، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التعليم كامل استعداداتها لاستقبالهم، بما يضمن عاما دراسيا مكتمل التجهيزات.

وذكرت الوزارة أنه بلغ عدد المستفيدين من خدمات النقل في مدارس التعليم العام 1.2 مليون طالب وطالبة، كما بلغ عدد الحافلات والمركبات المتاحة للنقل المدرسي 25 ألف حافلة ومركبة، تستهدف 18 ألف مدرسة، كما بلغ عدد المستفيدين من النقل التعليمي في مدارس وبرامج التربية الخاصة 30 ألف طالب وطالبة.