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محمد بن مسعود - الدمام - دعت وزارة الخارجية في مملكة البحرين جميع مواطنيها الموجودين في الجمهورية اللبنانية إلى ضرورة المغادرة فورًا نظرًا لما تمرُّ به الجمهورية اللبنانية من أحداث وتطورات أمنية؛ توجب على الجميع أخذ سُبل الحيطة والحذر.
وشددت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، بثته وكالة أنباء البحرين، على ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيًّا إلى الجمهورية اللبنانية؛ وذلك منعًا لتعرُّض مواطنيها لأي مخاطر، وحرصًا على سلامتهم.
01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441 08:59 PM
دعت وزارة الخارجية في مملكة البحرين جميع مواطنيها الموجودين في الجمهورية اللبنانية إلى ضرورة المغادرة فورًا نظرًا لما تمرُّ به الجمهورية اللبنانية من أحداث وتطورات أمنية؛ توجب على الجميع أخذ سُبل الحيطة والحذر.
وشددت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، بثته وكالة أنباء البحرين، على ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيًّا إلى الجمهورية اللبنانية؛ وذلك منعًا لتعرُّض مواطنيها لأي مخاطر، وحرصًا على سلامتهم.
، لهذا السبب.. البحرين تدعو مواطنيها بلبنان إلى ضرورة المغادرة فورًا ،
المصدر : الخليج 365
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