محمد بن مسعود - الدمام - استهدف بلدات مارون الراس وعيترون ويارون أفادت "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام" بأن أجواء من الترقب والحذر تسود المنطقة الحدودية اللبنانية في قضاء بنت جبيل، بعد توقف قصف القوات الإسرائيلية لخراج بلدات مارون الراس وعيترون ويارون. وأوضحت الوكالة اللبنانية أن القصف لم يتعدَّ خراج البلدات الثلاث، خلافاً لما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي عن قصف مدن وبلدات وقرى أخرى. 01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441 08:59 PM استهدف بلدات مارون الراس وعيترون ويارون Advertisements الترقب والحذر يسود جنوب لبنان بعد توقف القصف الإسرائيلي الترقب والحذر يسود جنوب لبنان بعد توقف القصف الإسرائيلي أفادت "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام" بأن أجواء من الترقب والحذر تسود المنطقة الحدودية اللبنانية في قضاء بنت جبيل، بعد توقف قصف القوات الإسرائيلية لخراج بلدات مارون الراس وعيترون ويارون. وأوضحت الوكالة اللبنانية أن القصف لم يتعدَّ خراج البلدات الثلاث، خلافاً لما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي عن قصف مدن وبلدات وقرى أخرى. الكلمات المفتاحية ، الترقب والحذر يسود جنوب لبنان بعد توقف القصف الإسرائيلي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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